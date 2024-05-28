4.5 مليون جنيه.. بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، وذلك بعد تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد أكد نادي بيراميدز في خطابه الأول بأنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي، 1.500.000 مليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، و1.500.000 مليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، 3 ملايين و420 ألف جنيه مصري.

وفي الخطاب الثاني، أكد نادي بيراميدز أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٤/۰۱/۳۱، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي مبلغ 1.000.000 مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و140 ألف جنيه.