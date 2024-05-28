رحيمي يكشف تفاصيل رسالة رونالدو له: "لن أنساها طوال حياتي"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي عن تفاصيل حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

وقال رحيمي في تصريحات تداولتها الصحف السعودية اليوم: " أتى كريستيانو رونالدو عندي وقال لي أنت لاعب جيد استمر هكذا .. هذه شهادة أعتز بها ولن أنساها طوال حياتي ".

وجاء حوار رونالدو مع رحيمي على هامش مباراة النصر والعين والتي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي فاز فيها الفريق الإماراتي وتأهل بعدها لملاقاة الهلال في نصف النهائي.

ونجح العين في الفوز على الهلال بمفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي ثم الفوز على يوكوهاما الياباني بالنهائي والتتويج بلقب البطولة.

العين بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي ستوج فيها فريق العين بدوري أبطال آسيا ليضمن العملاق الإماراتي مشاركته في كأس النسخة الآسيوية النسخة المقبلة والتأهل لكأس العالم للأندية 2025.