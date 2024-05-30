شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز شيكابالا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى مواجهتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويؤدى محمود شيكابالا برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات القلعة البيضاء،خاصة أن اللاعب من العناصر المهمة في خطة جوزيه جوميز المدير الفني.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في لحاق شيكابالا بمباراة سيراميكا بالجولة 28 من الدورى،حتى يطمئن على جاهزية جميع العناصر لحاجته لكل لاعب في المرحلة المقبلة التي لا تقبل رفاهية التفريط في النقاط من أجل المنافسة على اللقب.

في سياق مختلف كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك عن تعرضه لبعض المضايقات من جماهير الأهلى فى مباراة نهائى كأس مصر فى السعودية، وقال رديت بطريقتى لكنى غلطت فى ردى.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية: "يكفينى إنى لما الناس بتشاور عليا بتقول ده شيكا بتاع الزمالك، وما يهمنيش إنى أكون أسطورة" وقال قائد الزمالك: "الأهلى يحصل على البطولات الأفريقية بسبب توافر الماديات".

وأضاف: "نفسى يكون العدل موجود على كل الأندية من اتحاد الكرة"، وقال: "وأنا بستلم درع الدورى رئيس الاتحاد طلع قال شيكا ما غلطتش فيا واتوقفت 8 شهور.. وإمام عاشور مع الزمالك اتوقف 12 ماتش لما ضرب وليد سليمان"، وتابع: "حسين الشحات أما شتم الشيبى اتوقف ماتشين فقط هل ده عدل؟".

وكشف عن موعد اعتزاله قائلا: "قررت اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المقبل، وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح"، وتابع: "زيزو مستمر مع الزمالك وقال لى أنا عاوز أجدد وقدر زيزو إنه يتبنى عليه الفريق مش بمزاجه".