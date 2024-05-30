شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز على سيراميكا 4/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فوزا كبيرا على فريق سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ستاد الدفاع الجوي الفرعي، في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2/1، بعدما تقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه اللاعب محمد عبد الله من ضربة ركنية متفق عليها، ثم أحرز سيراميكا هدفين متتاليين لينتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا 2/1، وتدخل وائل رياض وأجرى تغييرات خلال الشوط الثاني ودفع بأربعة لاعبين لتنقلب الموازين ويسيطر لاعبو المنتخب على مجريات اللقاء، ونجح المنتخب في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد كباكا وأحمد أبو الفتح شرف ومحمد السيد.

وكان المنتخب فاز على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا اليوم 4/2.