الامارات | الإمارات تنظم بطولة آسيا لـ«مصارعة الذراعين» 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن تصويت الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين بالإجماع على استضافة الإمارات لبطولة آسيا عام 2025 يجسد مكانة الدولة على الصعيد القاري وسمعتها المتميزة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الكبرى بنجاح.

وكان الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، قد منح الإمارات حق استضافة النسخة المقبلة لبطولة آسيا عام 2025، بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد القاري، على هامش البطولة الأخيرة التي أقيمت في أوزباكستان.

وأوضح المري أن حصول الإمارات على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، يعد مكسباً رياضية كبيراً، ويجسد الجهود التي تبذلها الدولة في دعم الرياضة لتكون أسلوباً مثالياً للحياة، فضلا عن النجاحات التي حققتها الإمارات عبر استضافتها العديد من البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وقال: سبق أن استضافت الإمارات بطولة الاتحاد الآسيوي عام 2023 في عجمان وشهدت نجاحات كبيرة، وكانت دافعاً للحصول على حق استضافة البطولة مرة أخرى عام 2025.

وأوضح المري، أن موعد إقامة البطولة سيكون في الفترة بين شهري سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل، حسب أجندة البطولات التي سيتم اعتمادها لاحقا.