الامارات | تونس تبدأ استعداداتها لخوض تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ التونس اليوم استعداداتها لاستكمال التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 مع توافد اللاعبين على معسكر المنتخب.

وسيخوض فريق المدرب منتصر الوحيشي أولى الحصص التدريبية في ملعب الشاذلي زوتين اليوم. وتستضيف تونس منافستها غينيا الاستوائية في الخامس من يونيو قبل أربعة أيام من مواجهة ناميبيا في جنوب أفريقيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمباريات المجموعة الثامنة.

وستكتمل صفوف المنتخب التونسي تباعا، حيث اختار المدرب الوحيشي 26 لاعبا للتشكيلة، بعدما انضم 18 لاعبا حتى الآن للمعسكر التدريبي.