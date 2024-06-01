تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم، على ملعب ويمبلي في المواجهة المرتقبة التى تجمع بينهما بنهائي دوري الأبطال.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ماتسن، هومليس، شلتوربيك، رايرسون.

خط الوسط: سبيتزر، تشان.

براندت.

خط الهجوم: أديمي، فرلكورج، سانشو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند



ويلتقي ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ:

تٌذاع مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قنوات بي أن سبورتس الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.