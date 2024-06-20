شكرا لمتابعة خبر عن موعد تطبيق قرار تحويل الرواتب عبر أيقونة رواتب العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية (مساند)، موعد تطبيق قرار تحويل الرواتب عبر أيقونة رواتب العمالة المنزلية.

وأكدت أنه سيتم هذا القرا على العمالة الجديدة القادمة من تاريخ 2024/7/1، مشددة على ضرورة الالتزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر أيقونة «رواتب العمالة المنزلية» داخل المحافظ الرقمية المعتمدة.

ونوهت بأن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر الأيقونة يضمن حق المستفيد ويوثق عملية تسليم الرواتب، كما يمكن أيضاً تحويل راتب مقدم، أو إعطاء سلفة للعمالة المنزلية.