حزب الله يستهدف موقع زبدين ورويسات العلم وتجمعا للجنود في السماقة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وموقع رويسات العلم، كما استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي، داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024،‎ ‎موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وعند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تم استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏