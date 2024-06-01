الليلة.. مواجهة نارية بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة مباريات الموسم الكروي 2023 - 2024 عندما يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دورى أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويسعى دورتموند للتتويج بلقبه الثانى في تاريخه بعدما حقق البطولة مرة وحيدة في 1997، وفي المقابل يتطلع ريال مدريد لتحقيق لقبه الـ 15 في المسابقة وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي البطولة بعدما فاز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مرحلة نصف النهائي.

في حين جاء تأهل بوروسيا دورتموند إلى النهائي بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان، حيث فاز بثنائية نظيفة.

ويعتبر الفريق الألماني هو مفاجأة بطولة هذا الموسم، بعدما نجح في تجاوز المجموعة الأصعب قبل أن يتغلب على آيندهوفن وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ليبلغ نهائي ويمبلي.

في المقابل، فإن ريال مدريد قدم هو الآخر عروضا مبهرة في الطريق إلى ويمبلى، حيث تصدر مجموعته بحد أقصى 18 نقطة وكان على حافة الهاوية ضد لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية قبل أن يصل إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه، ومعها أيضًا أداء لا يقل قوة في الدوري الذى حسمه مبكرًا قبل نهايته.

وأكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه ينتظر نهائي دوري أبطال أوروبا هو وفريقه بشغف كبير، لافتا إلى أنهم سيحاولون بذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب على حساب بوروسيا دورتموند.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ننتظره مع كل الإثارة فى العالم وما يتطلبه النهائي، نبدأ الأسبوع بشكل جيد، بثقة وكل الأشياء الإيجابية، إنه أسبوع للاستمتاع مع الأخذ في الاعتبار ما سيحدث فى النهائي. حتى الجمعة سنستمتع بالمباراة لدينا فكرة أننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية، وسنستمتع بذلك حتى يوم المباراة النهائية، ونحن واثقون من ذلك وسنبذل قصارى جهدنا".

وتابع: "لا نعتقد أننا المرشحون، ولكننا نلعب ضد فريق يستحق ذلك أيضًا. لقد أظهروا الجودة والالتزام والسلوك الجيد ونعلم أننا قد فعلنا ذلك يجب أن نعاني ونقاتل كما في كل النهائيات".

كما تحدث إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، عن المباراة قائلا: "في دور المجموعات، مررنا بتجربة مخيبة للآمال في باريس في الجولة الأولى، تلاه التعادل فقط في المباراة الثانية على أرضنا أمام ميلان. منذ الجولة الثالثة عندما لعبنا ضد نيوكاسل وفزنا، لاحظنا كيف بدأنا نعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء ما. أدركنا أنه لا يزال لدينا الكثير لنظهره في موسم دوري أبطال أوروبا هذا وبدأت ثقتنا بأنفسنا في النمو."

وأضاف ترزيتش: "ثم وصلنا إلى الأدوار الإقصائية وقلنا لأنفسنا بالطبع الطريق يصبح أكثر صعوبة من جولة إلى أخرى، ولكن فى الوقت نفسه، نحن نقترب أكثر، وأردنا أن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة وقد حققنا ذلك الآن. وبطبيعة الحال، نريد أن نتخذ الخطوة الأخيرة."

وعن مواجهة الملكي ريال مدريد، قال مدرب دورتموند: "لقد قدمنا أداءً جيدًا حقًا وشقنا طريقنا إلى هذا النهائي، نحن نواجه فريقًا قويًا للغاية خاض هذه التجربة بشكل متكرر، لكننا نعلم أن كل شيء ممكن في مباراة واحدة. إذا لعبنا ضد ريال مدريد عشر مرات، فمن المحتمل أن يكون الأمر صعبًا للفوز بشكل عام، ولكن في مباراة واحدة، في 90 دقيقة، أو في 120 دقيقة بالإضافة إلى ركلات الترجيح، نحن قادرون على التغلب على أي منافس في العالم."

تشكيل دورتموند المتوقع

حراسة المرمى: كوبيل

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن

الوسط المدافع: كان، سابيتزر

الوسط الهجومى: أديمي، براندت، سانشو

الهجوم: فولكروج

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي

الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا

الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة

تُذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر قنوات: beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، beIN 4K HDR.

موعد المباراة

تنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.