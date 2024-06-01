ياسين بن زية يرغب في الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه الدولي الجزائري، ياسين بن زية، نجم نادي كاراباخ الأذربيجاني للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، بعد العروض المغرية التي وصلته من دوري روشن، والمتزامنة مع عودته للتألق من جديد وبعث مسيرته الكروية مع منتخب الجزائر منذ شهر مارس الماضي.

ويرتبط بن زية (29 عاما) بنادي كاراباخ الأذربيجاني بعقد يمتد لغاية صيف 2025، لكنه يصر على الرحيل هذا الصيف بعد أن قضى موسما ونصف في النادي، مما سمح له باستعادة مستوياته الفنية المعروفة.

وأكد موقع «winwin» بأن ياسين بن زية يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، رغم بعض العروض التي وصلته من القارة العجوز، حيث يرى النجم الجزائري بأنه يمكنه ضرب عصفورين بحجر واحد في حال قرر الانتقال إلى السعودية، الأول تحقيق مكاسب مالية معتبرة بعد أن عانى في السنوات الأخيرة من البطالة (بعد إصابته) والعقود الشحيحة، والثاني مواصلة اللعب في المستوى العالي وبأجواء أوروبية، في إشارة إلى الأسماء الكبيرة بدوري روشن.