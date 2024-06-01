عقد الأخضر يكتمل لمواجهة باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتمل اليوم عناصر المنتخب السعودي الكروي الأول بانضمام لاعبي الهلال والنصر بعد فراغهم الجمعة من خوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي كسبه الهلال بركلات الترجيح.

حيث نال الجميع راحة أمس السبت، وذلك تحضيرا لمواجهة منتخب باكستان في لقاء الإياب الخميس المقبل على ملعب جناح الرياضي في إسلام أباد ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأسي العالم 2026 وآسيا 2027، بعد أن دخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرا داخليا لمدة خمسة أيام في الرياض حيث يجري تدريباته على ملاعب أكاديمية مهد الخميس تحت أنظار الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث سيغادر المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الباكستاني صباح الأربعاء المقبل.

كما سيستضيف الأخضر في ثاني مواجهاته نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو الجاري على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. وكانت المواجهة الأولى بين السعودية وباكستان انتهت بفوز المنتخب السعودي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت في منتصف نوفمبر 2023 في مدينة الأحساء السعودية.

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات: باكستان والأردن وطاجيكستان، ويتصدر الأخضر المجموعة برصيد عشر نقاط.

يذكر أن منتخب السعودية، يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي المنتخب الأردني في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم منتخب طاجيكستان في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل منتخب باكستان المجموعة.