الاتحاد يقترب من الفرنسي نبيل فقير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «ترانسفير ماركت» المختص بأخبار الانتقالات حول العالم أن نادي الاتحاد قريب من التعاقد مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ورد، فإن لاعب ريال بيتيس منفتح على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وهناك مفاوضات جارية حاليا مع الاتحاد من أجل الحصول على خدماته مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون يورو.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتبط اسم فقير دائما بإمكانية مغادرة ريال بيتيس في فترات انتقالات متعددة، لكنه ظل دائما في النادي الأخضر والأبيض، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يشير إلى تغيير السيناريو.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عاما مع ريال بيتيس في يونيو 2026، وبشكل عام خاض فقير 162 مباراة مع ريال بيتيس، وهز الشباك 29 مرة، وقدم 28 تمريرة حاسمة، علما أن القيمة السوقية للاعب الوسط تبلغ 12 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».

وتنتظر جماهير الاتحاد إبرام النادي لصفقات قوية هذا الصيف، بعد أن عاش «النمور» موسما سيئا للغاية خسروا فيه كل البطولات.

ويرى عشاق العميد أن صفقات الاتحاد خلال الفترة الماضية لم تكن على قدر طموحات النادي، رغم ضم أسماء من العيار الثقيل على غرار الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.