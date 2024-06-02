شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبوركينا فاسو بمشاركة محمد صلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، فى العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهد المران مشاركة الـ 26 لاعبا المختارين للمعسكر، وهم: محمد الشناوى ومحمد عواد ومهدى سليمان ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدى فتحى واحمد نبيل كوكا وإمام عاشور واحمد سيد زيزو وناصر ماهر وابراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمد الشامى وأحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمى مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا والدكتور إيهاب الكومى والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.



مران المنتخب



كلمة وزير الرياضة



محمد صلاح مع العميد

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