شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يوجه بقرارات عاجلة لمساندة أسرتى الفقيدتين من مشجعى النادى.

الأهلى يوجه بقرارات عاجلة لمساندة أسرتى الفقيدتين من مشجعى النادى

قرر النادي الأهلي اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب

وفد الأهلى يشارك فى تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادى ويُعزّي أسرة الفقيدة

شارك وفد من الأهلي في تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادي التي توفيت عقب مباراة الفريق أمس ، الثلاثاء، بملعب برج العرب.

بيراميدز يهزم بلدية المحلة بثنائية ويحقق الانتصار الـ11 على التوالى.. فيديو

فاز بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري (دورى nile ).

مودرن فيوتشر يهزم سيراميكا 1-0 بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوزعلى نظيرة سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

تعرف على تطورات إصابة محمد صبحى وأحمد فتوح فى الزمالك

أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش المران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

دونجا يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الزمالك يعلن تعافى ناصر ماهر من الإصابة وجاهزيته لمباراة فاركو

انتظم ناصر ماهر ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.