الامارات | إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو» في خطوة رائدة نحو مواصلة التميّز والابتكار، وترسيخ ريادة الدولة على خريطة الرياضة العالمية؛ حيث تُقام المنافسات على مدار 5 جولات بالنسخة الأولى لموسم 2024 في كلّ من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية (من 4 إلى أكثر من 30 عاماً)، على جوائز قدرها 1.5 مليون درهم.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عَقده الاتحاد اليوم في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بحضور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وبشرى عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس ادارة شركة كوادر، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، وعددٌ من ممثلي الشركاء والجهات الإعلامية.

وأعرب الهاشمي في كلمته خلال المؤتمر عن الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما المتواصل للمنظومة الرياضية وحرصهما الدائم على توفير كل المقومات لبناء جيل من الأبطال، يملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب والجوائز وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن إطلاق البطولة يُعدّ إنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية؛ مؤكّداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.