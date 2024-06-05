الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينتو يضم خميس المنصوري للمنتخب

أعلن اتحاد كرة القدم، أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو ضم مدافع نادي بني ياس خميس المنصوري لقائمة «الأبيض» استعداداً للمشاركة في مباراته المرتقبة أمام منتخب نيبال بعد غدٍ، في السعودية، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بدورها، جدّدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، لمدة ثلاث سنوات إضافية.

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