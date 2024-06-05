الامارات | «نقطة» تحرم الوصل رقم الجزيرة القياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم فارق «النقطة» فريق الوصل المتوّج بطلاً لدوري «أدنوك» للمحترفين برصيد 67 نقطة، معادلة الرقم القياسي لنادي الجزيرة الفريق الأكثر حصداً للنقاط نحو مشواره للتتويج باللقب (68 نقطة)، التي حققها «فخر أبوظبي» بتتويجه في موسم 2016-2017.

وتمكن الوصل على مدار 26 جولة من دوري الموسم الحالي، من الفوز في 21 مباراة، والخروج متعادلاً في أربع مناسبات، فيما تلقّى هزيمة واحدة كانت أمام الوحدة في الجولة 23 منتصف مايو الماضي بنتيجة (1-4).

ولايزال الجزيرة محتفظاً برقمه القياسي في 2016-2017، وهو الموسم الذي حقق خلاله الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مناسبتين، فيما خسر مباراتين، أولهما في الجولة 12 أمام النصر بثنائية نظيفة، وفي الجولة 20 أمام شباب الأهلي (1-2).

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث في قائمة الأكثر جمعاً للنقاط، حققها «فرسان دبي» في موسم 2015-2016، بحصده 66 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة، والتعادل في ثلاث مواجهات، وتجرع الهزيمة في مناسبتين.

وجاء العين في الترتيب الرابع بـ65 نقطة، حققها «الزعيم» نحو تتويجه بدوري موسم 2021-2022، إذ فاز في 20 مباراة، وتعادل في خمس مناسبات، وخسر مباراة واحدة. وعاد اسم شباب الأهلي للظهور مجدداً في القائمة، بعدما توّج بلقب موسم 2013-2014 برصيد 64 نقطة، محققاً الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر في مناسبتين.

الأندية الأكثر حصداً للنقاط في دوري المحترفين

1- الجزيرة: 68 نقطة (موسم 2016-2017).

2- الوصل: 67 نقطة (موسم 2023-2024).

3- شباب الأهلي: 66 نقطة (موسم 2015-2016).

4- العين: 65 نقطة (موسم 2021-2022).

5- شباب الأهلي: 64 نقطة (موسم 2013-2014).