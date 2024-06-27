شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزنفلى من البقاء فى الأهلي بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

لم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف محمود الزنفلي حارس المرمى من البقاء في القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي أو الرحيل، حيث تم إرجاء الأمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع الزنفلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند في عقد اللاعب يمنحه حق الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد لصالح نادي الداخلية.

ولا يزال موقف الزنفلي معلقا من البقاء في الأهلي، حيث يرتبط بقاء اللاعب برحيل محمد الشناوي عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري في ظل اهتمام أندية خليجية بالتعاقد مع قائد الأهلي، وفي حال بقاء الشناوي سيكون من الصعب استمرار حارس الداخلية السابق وسيعود إلى ناديه. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو على استاد القاهرة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.