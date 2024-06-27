شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلي من بيع ديانج وتاو فى الصيف بعد اهتمام أندية خارجية بضمهما والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو لاعبي الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل اهتمام أندية خارجية بالتعاقد معهما في الصيف المقبل، مثل الفيحاء والخلود السعوديين فيما يخص ديانج، والخلود السعودي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي فيما يخص تاو.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي في رحيل ديانج وتاو بشرط وصول عرض رسمى وبمقابل مالى مغرٍ للموافقة على بيع خدمات الدبابة المالية ونجم البافانا بافانا في الصيف الحالي.

واستفسر بعض الأندية الخليجية عن موقف الأهلي من بيع أليو ديانج وبيرسي تاو في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم تقدم عروضا رسمية حتى الآن، حتى تتم مناقشتها، حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عروض رسمية قبل دراسته والبت فيه بناء على القيمة المالية المقدمة للتعاقد مع ديانج وتاو. ويرتبط ديانج بعقد ممتد مع الأهلي لمدة موسمين، بينما يتبقى موسم واحد في عقد تاو مع القلعة الحمراء.