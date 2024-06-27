شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامى: خضنا برنامجا مكثفا استعدادا لمونديال الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم المصري طارق سامي عن المراحل التي مر بها مع زميله محمد حسن حتى وقع عليهما الاختيار لتمثيل مصر في كأس العالم للصالات، المقرر إقامته بأوزباكستان في سبتمبر المقبل.

وأوضح سامي في تصريحات لـ"الخليج 365" أنهما بدأوا كورسات الإعداد لكأس العالم للصالات منذ يناير الماضي، وكانت القائمة تشمل 72 حكما مرشحين للحدث العالمي.

وأوضح الحكم الدولي أن فيفا اختار 38 حكما في القائمة النهائية للمونديال بينهم أربعة حكام أفارقة، وشملت ممثلين عن مصر هو وزميله محمد حسن، من بين 8 حكام أفارقة كانوا مرشحين للمشاركة في مونديال الصالات.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم على المصريين محمد حسن حكم نهائي كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، كممثلين عن مصر في مونديال الصالات المقبل بأوزباكستان من بين أربعة حكام أفارقة في الحدث العالمي.

وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024. وتم الإعلان عن القرار خلال اجتماع مجلس FIFA يوم الجمعة 23 يونيو.