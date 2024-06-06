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الامارات | المنتخب يقسو على نيبال برباعية ويعزز الصدارة في تصفيات المونديال

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم فوزا كبيرا برباعية نظيفة على منتخب نيبال خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام  في ، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في تصفيات مونديال 2026، عن المجموعة الثامنة. وكرر المنتخب نفس نتيجة الفوز على نيبال بالذهاب، ليعزز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة). 

وجاءت المباراة لتأدية الواجب بالنسبة للمنتخب ولتعزيز مكانه في قمة المجموعة، وذلك بعد أن ضمن مبكرا التأهل إلى الدور الثالث لتصفيات المونديال. وسجل أهداف المنتخب الأربعة حارب عبدالله (هدفين) في الدقيقتين 12 و14، وهدف لكل من علي صالح "53"، وحازم عباس "75".  

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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