الامارات | 100 بطل واعد يعلنون تحدي الفنون القتالية المختلطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين غداً في نادي شباب الأهلي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، محمد الظاهري: «يسرنا تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة لهذا الموسم في نادي شباب الأهلي، التي تمنح الرياضيين فرصة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة اللاعبين المصنفين على مستوى الدولة، في ظل تحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل».

وأضاف: «يسعى الاتحاد من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير أفضل المنصات التي تمكنهم من اختبار مهاراتهم وصقل موهبتهم، والتأسيس لمسيرة رياضية مميزة، وتمثيل المنتخب الوطني».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد على صعيد نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين ضمن فئتي الأشبال والناشئين، مؤكداً الجاهزية التامة لانطلاق البطولة في نادي شباب الأهلي وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.

وتتضمن البطولة مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية، مثل زمزم الحمادي، وغلا الحمادي، وسعيد النعيمي، وعبدالله الدرمكي، وعبدالله أنديز، وزايد الحمادي.

بدوره، توجه مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إبراهيم الحوسني، بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة للناشئين في الدولة، وقال: «نثق بجاهزية لاعبينا واستعدادهم لخوض النزالات، وقد قدم لاعبو النادي أداءً جيداً في النسخ الماضية، وهم عازمون على مواصلة أدائهم القوي والمنافسة على المراكز الأولى».

وقال لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حمدان النجار، المنافس في فئة وزن 52 كغم: «متحمس للمشاركة في البطولة وتقديم أداء مميز، وتكرار الإنجاز الذي حققته في النسخة الماضية وإحراز الميدالية الذهبية، قبل أن أبدأ استعداداتي مع المنتخب الوطني في إطار التحضير لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».

. اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يسعى إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصقل موهبتهم.