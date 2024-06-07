الامارات | منتخب ألمانيا يتطلع لاستعادة أمجاد الماضي تحت آمرة ناجلسمان بعد سلسلة ‏من الانتكاسات ‏

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا يتطلع لاستعادة أمجاد الماضي تحت آمرة ناجلسمان بعد سلسلة من الانتكاسات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع منتخب ألمانيا لاستعادة أمجاد الماضي حينما تستضيف بلاده نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وذلك بعد فترة من الانتكاسات والإحباطات.
واستعان منتخب ألمانيا بالمدرب الشاب يوليان ناجلسمان خلفا للمدرب السابق هانزي فليك بهدف تصحيح المسار بعد الخروج من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 ثم مونديال قطر 2022 ومن دور الستة عشر في يورو 2020.
ويعتبر منتخب ماكينات ألمانيا من أنجح منتخبات العالم على مستوى البطولات الدولية حيث توج بأربعة ألقاب في كأس العالم في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014 بالتساوي مع إيطاليا وبفارق لقب واحد عن منتخب البرازيل البطل القياسي للمونديال برصيد خمسة ألقاب.
كما توج منتخب ألمانيا بلقب كأس أمم أوروبا في أعوام 1972 و1980 و1996 ويقتسم مع منتخب إسبانيا لقب البطل القياسي للبطولة القارية.
كما حصل منتخب ألمانيا على لقب الوصيف في كأس أمم أوروبا ثلاث مرات ووصيف كأس العالم أربع مرات وحل في المركز الثالث أربع مرات في المونديال بجانب التتويج بلقب كأس القارات في 2017.
وحصدت ألمانيا الميدالية الذهبية في أولمبياد 1976 كما تعتبر هو الوحيدة رفقة إسبانيا التي جمعت بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات، لكن الفريق الألماني حصد اللقب مونديال السيدات مرتين وإذا أضيف هذين اللقبين إلى الألقاب الأربعة المحققة في مونديال الرجال سيصبح منتخب ألمانيا هو الأنجح على مستوى كأس العالم لفئتي الرجال والسيدات بإجمالي ستة ألقاب.
ويعتبر منتخب ألمانيا هو الوحيد في القارة الأوروبية الذي توج بلقب كأس العالم في الأمريكيتين بفوزه بلقب مونديال البرازيل 2014.
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