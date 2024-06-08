جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة، إذ تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات العالمية.
مواعيد مباريات دولية ودية
سويسرا x النمسا 7:00 مساء - Bein Sports.
السويد x صربيا 7:00 مساء- Bein Sports.
البرتغال x كرواتيا 7:45 مساء - Bein Sports.
الدنمارك x النرويج 8:30 مساء - Bein Sports.
بلجيكا x لوكسمبورج 9:00 مساء - Bein Sports.
إسبانيا x إيرلندا الشمالية 10:30 مساء- Bein Sports.
تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
الكاميرون x الرأس الأخضر 4 عصرًا - ssc
جامبيا xسيشل 7:00 ssc