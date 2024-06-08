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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة، إذ تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات العالمية.

مواعيد مباريات دولية ودية 
سويسرا x النمسا 7:00 مساء  - Bein Sports.

السويد x صربيا 7:00 مساء- Bein Sports.

البرتغال x كرواتيا 7:45 مساء - Bein Sports.

الدنمارك x النرويج 8:30 مساء - Bein Sports.

بلجيكا x لوكسمبورج 9:00 مساء - Bein Sports.

إسبانيا x إيرلندا الشمالية 10:30 مساء- Bein Sports.

 

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 
الكاميرون x الرأس الأخضر 4 عصرًا - ssc

جامبيا xسيشل 7:00 ssc

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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