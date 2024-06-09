كانتي: سعيد بعودتي للمنتخب الفرنسي وكنت أعلم صعوبة الأمر بعد انتقالي للسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجولو كانتي لاعب وسط فريق اتحاد جدة ومنتخب فرنسا، أن نجح في نهاية المطاف بالعودة إلى صفوف الديوك الفرنسية، رغم خطوة انتقاله للدوري السعودي.



قال كانتي في تصريحاته لوسائل الإعلام الفرنسية: كنت أعلم ان الانتقال للمملكة العربية السعودية قد يعقّد أمر استدعائي الى المنتخب الفرنسي، علمت ان هذا الأمر سيستدعي مستوى كبير مني ، وهذا ما فعلته لقد نجحت في النهاية.

وواصل: لا نعرف من سينجح في كرة القدم ، ولكن كل ما عليكم فعله هو ان تبذلو كل ما لديكم في ارضية الملعب.

وحول زميله بالمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي علق قائلا: عندما انضم كيليان مبابي اول مرة لمنتخب فرنسا لم أتخيل بإن هذا سيحدث، ما فعله مثير للإعجاب للغاية فهو يتقدم مثل الصاروخ.

وأضاف كانتي: كان هناك احتمال للانتقال الى باريس سان جيرمان ولكن هذا لم يحدث، انه ليس شيء ضروري ولقد أخرجته من ذهني تركيزي الحالي مع نادي الاتحاد والمنتخب الفرنسي.

كانتي يتصدر التريندات بعد استدعائه من الاتحاد السعودي لمنتخب بلاده

كانتي.. بحث عنه الملايين خلال الساعات الأخيرة وتصدر اسم اللاعب الفرنسي نجولو كانتي مؤشرات جوجل منذ أمس، بعدما أعلن المدرب ديدييه ديشان قائمة كأس أوروبا 2024، والذي سيشارك فيها، وتم استدعائه من نادي الاتحاد السعودي الذي يلعب فيه حاليًا إلى قائمة منتخب بلاده أمس الخميس.

وقال ديشان لقناة "تي إف 1 الفرنسية": "عانى كانتي من الإصابة خلال فترة وجوده مع تشيلسي، وانتقل للاتحاد السعودي ولكنه عاد إلى كامل لياقته، بفضل خبرته لأنه خاض الكثير من المباريات في الدوري السعودي، وأنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أقوى مع نجولو كانتي".

وكان ديشان أعلن قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل في ألمانيا 2024.

قائمة منتخب فرنسا:

حراس المرمى: الفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك ماينان (ميلان الايطالي)، برايس سامبا (لنس).

الدفاع: جوناثان كلاوس (مرسيليا)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، ويليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كوندي (برشلونة الإسباني)، تيو هرنانديز (ميلان)، فرلان ميندي (ريال مدريد الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

الوسط: نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جرمان)، ويوسف فوفانا (موناكو).

الهجوم: كيليان مبابي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيلي وراندال كولو مواني (سان جرمان)، كيجغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي) وأوليفييه جيرو (ميلان).

