مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام سانشو

ياسر رشاد - القاهرة - أتخذ نادي مانشستر يونايتد قرارا جديدا بشأن لاعبه جادون سانشو العائد من صفوف بوروسيا دورتموند بعد نهاية إعارته معهم بنهاية الموسم الكروي الحالي.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد حسمت موقفها بشأن سانشو وقررت بيعه بشكل نهائي بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع الشياطين الحُمر.

أضافت التقارير الصحفية أن سانشو تألق مع دورتموند بعد إعارته في الشتاء الماضي، وقدم مستويات جيدة، شهد وصول أسود الفيستيفال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكنهم خسروا بنتيجة هدفين نظيفين.

تابعت التقارير أن نادي مانشستر يونايتد حدد سعر بيع سانشو بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، ولن يتغير القرار مهما كان مدرب الفريق القادم للشياطين الحُمر.

وأكدت أنه لا يزال مانشستر يونايتد مصممًا بنسبة 100% على بيع جادون سانشو هذا الصيف، بغض النظر عمن هو المدير الفني، ويبحث النادي عن أحد الأندية الراغبة بشراء اللاعب الإنجليزي، حيث يريد نادي بوروسيا دورتموند التعاقد مع لاعبهم السابق.

وكان سانشو قد اضطر للرحيل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وذلك بعد تدهور علاقته مع تين هاج على خلفية انتقاده علناً بعد الهزيمة من أرسنال 3-1 يوم 3 سبتمبر 2023.

وخرج سانشو ليُعلق على حديث مُدربه، وقال إنه يُعامل كـ"كبش فداء" في اليونايتد لتبرير سوء المستوى الذي يُقدم.

وتصاعدت الأحداث، وقررت الإدارة حرمان سانشو من المُشاركة مع الفريق الأول في تدريباته، كما حرمته من استخدام منشآت وأجهزة تدريبات الفريق الأول.

واضطر سانشو أن يلعب على سبيل الإعارة مع فريقه بوروسيا دورتموند، ليفتح الباب أمام إمكانية استمراره لفترةٍ أطول مع الفريق الألماني خلال ما هو قادم.



سانشو يعلق على نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند

وكان سانشو يأمل في تحقيق اللقب الأوروبي مع دورتموند وهو ما أكده في تصريحات نشرتها شبكة "cnn" العالمية، قبل المباراة النهائية، حيث قال: "بالتأكيد، لدي امتنان للفريق والموظفين للترحيب بي مرة أخرى، إنها لحظة جميلة".

وتابع: "من أجل أن نكون على درجة كبيرة من الانصاف فالأمر لم أستوعبه تمامًا، سيكون هذا هو الوقت المناسب لي".

وأردف: "تواجدي في نهائي دوري أبطال أوروبا يعد أمرًا جنونيًا، كما تعلمون، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك، خاصة من حيث جئت، أنا سعيد".

