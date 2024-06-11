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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 / 6 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 10/ 6/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال، و5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل.
منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال
اكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات المونديال بعد التعادل مع غينيا بيساو
حافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.
الأهلي يغلق باب الرحيل أمام مروان عطية وكولر يطلب التعاقد مع 5 لاعبين
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع 5 لاعبين على الأقل فى 5 مراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر طلب التعاقد مع 5 لاعبين فى الأهلي، 2 أو 3 مدافعين، بينهم بديل لـ علي معلول، وجناح ورأس حربة".
الأهلي يستقبل وفد نادي النصر الرياضي
5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل
لا تزال صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد دخول اللاعب حسابات القلعة البيضاء لإعادته مرة أخرى للفريق، خاصة أن الريان القطرى أعلن أن هذا الموسم هو الأخير للاعب مع الفريق، ولكن يتبقى العائق المادى أبرز معوقات إتمام الصفقة فى الميركاتو الصيفي المقبل.
طلبت إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني سرعة تجهيز تقرير مفصل عن الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حتى يتثنى لها البدء فى التفاوض مع المطلوب التعاقد معهم.
قرر مسؤولو مودرن فيوتشر إعادة فتح ملف فسخ التعاقد مع التونسي مروان الصحراوي، تحسباً لقرار جديد من الفيفا فى تلك الأزمة، والتي كانت متعلقة بمستحقات اللاعب لدى الإدارة السابقة بالنادي. وكانت غرفة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم قررت نهاية العام الماضي تغريم نادي مودرن فيوتشر 941 ألف دولار تعويضاً لصالح مروان صحراوي بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال فترة لعبه بالفريق.
توجت هايدي مرسي وأميرة قنديل، ثنائي منتخب الخماسي الحديث، بفضية منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًا فى الصين خلال الفترة من 7 وحتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.
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