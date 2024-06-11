أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 / 6 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 10/ 6/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال، و5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل.

منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال

اكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات المونديال بعد التعادل مع غينيا بيساو

حافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.