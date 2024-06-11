إبراهيم حسن يعلق على حقيقة رفض صلاح التبديل أمام غينيا بيساو

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بـ منتخب مصر الأول،حقيقة رفض قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التبديل أثناء مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية بفضائية “أون تايم سبورتس”: ” الحمدلله على الفوز في هذه المباراة، لو كنا خسرنا كانت الدنيا هتلقب علينا، والحمدلله محافظين على الصدارة”.

وتابع:” بشأن ما تردد بخصوص محمد صلاح ورفض خروجه من المباراة، نحن نسمع قصص عجيبة من فتايين، ياريت الكل يهدأ، ماذا تريدون إشعال الأجواء داخل المنتخب؟ الأجواء جيدة للغاية بين الجهاز الفني وجميع اللاعبين.

وواصل:” كل يوم نسمع قصط جديدة ورأي جديد من شخص “هايف” عشان يركب التريند”.

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وأضاف: ” ما حدث أن كان هناك خطة تكتيكية من حسام حسن، وهو الدفع بـ ناصر ماهر ومصطفى فتحي، وكان يفكر في خروج صلاح قبل دقيقتين من نهاية المباراة، ثم وجدنا الخضم مرتبك من وجود صلاح، ثم أردنا أن يصنع الفارق حتى آخر لحظة”.

واختتم حديثه: “محمد صلاح نفسه لم يعلم إننا كنا نفكر في تبديله، وكل ما تردد غير صحيح، صلاح يثق في حسام حسن، والأخوة الفتايين يهدأوا”.