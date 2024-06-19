"نريد أن نضع ليفربول في مركز أفضل من الثالث".. ماذا قال آرني سلوت في أول مقابلة له مع الريدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الهولندي، آرني سلوت، عن طموحاته مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، وخلافته للمدرب الألماني الكبير يورجن كلوب ومنافسة بيب جوارديولا.

وقال سلوت في مقابلة عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أود أن أقول أنني نشيط للغاية بسبب العطلة التي أمضيتها، ومتحمس للغاية، بالطبع نظرنا لملاعب التدريب وهي رائعة للغاية، وهناك أمور كثيرة نتطلع اليها في المستقبل القريب، واللاعبين سيعودون أيضا في الأسابيع المقبل".

وأضاف: "يجب علينا لعب الوديات أيضا في مرحلة التحضير لذا قمنا بإنجاز أمور كثيرة في الغرف المغلقة، لكنني الآن اجلس امامك وأعتقد أن هذا الوقت المناسب لفعل هذا، هذه مرحلة مهمة للغاية في الموسم، لكي نتأكد أن الفريق مستعد".

وواصل: "نريد أن نضع ليفربول في مكان أعلى من المركز الثالث، عندما تلعب ضد السيتي وأرسنال بهذا المستوى العالي يجب أن تحقق أكثر من 82 نقطة، وأنا واثق من قدرتي على العمل بشكل رائع".

وأردف: "أعطاني يورجن كلوب نصائح أكثر من جيدة، وأعتقد أنه سعيد من أجلي، وقد قال ذلك، والآن سيكون من أكبر مشجعيني، لأنه يشجع ليفربول جدا".

وأكد: "لقد شاهدت الكثير من مباريات ليفربول، ومباريات للسيتي ايضا، عندما تعيش في أوروبا فإن الدوري الإنجليزي غالبا سيكون هو دوريك المفضل، لذا، نعم يورجن قام بعمل مذهل هنا وأنا سعيد للغاية بعمله كوني مشجع للنادي".

وعن وجه الشبه بينه وبين كلوب: "نعم ولهذا السبب راقبني ليفربول، لأنه عندما يكون هناك شيء ناجح بأسلوب لعب معين، تود أن يستمر ذلك".

وعن اللحظة التي علم فيها بإهتمام ليفربول، أتم: "هذه لحظات سرية، لا أحد يجب أن يعرف، لقد أبقيت الأمر بيني وبين زوجتي".

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