الامارات | سفيان رحيمي أغلى لاعب في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين في جميع الدوريات حول العالم عن القائمة الجديدة للقيمة السوقية لأندية ولاعبي دوري أدنوك للمحترفين، إذ شهدت تغييرات جذرية، بعدما أصبح محترف العين المغربي سفيان رحيمي أغلى لاعب في الدوري، بينما حقق فابيو ليما رقماً تاريخياً.

وتقدم رحيمي - هداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا - إلى المركز الأول، بعدما ارتفعت قيمته السوقية من ستة ملايين يورو إلى ثمانية ملايين، وفقاً للتحديث الأخير من موقع «ترانسفير ماركت»، الشهر الجاري.

وأزاح رحيمي اللاعب الإسباني باكو ألكاسير الذي كان يتصدر القائمة بقيمة سوقية تبلغ سبعة ملايين يورو، لكن تراجع مستواه، وهبوط نادي الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للاعب فياريال السابق إلى خمسة ملايين يورو.

وفي الوقت الذي وصل فيه الدولي المغربي إلى أعلى قيمة سوقية له عبر مسيرته، ذكر موقع «ترانسفير ماركت» أن سفيان رحيمي مستهدف بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحاً أن نسبة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي تبلغ 76%، بينما تصل حظوظ إشبيلية الإسباني في التعاقد معه إلى نسبة 23%.

في المقابل، سجل فابيو ليما رقماً تاريخياً بارتفاع قيمته السوقية إلى سبعة ملايين يورو، وهي أعلى قيمة سوقية في تاريخه، التي بلغت 150 ألف يورو عندما انضم إلى الوصل في 2014، ثم ارتفعت إلى 3.5 ملايين يورو في 2017، وتراجعت إلى ثلاثة ملايين في 2019، و2.5 مليون في العام نفسه، ثم إلى مليوني يورو في 2020، قبل أن ترتفع مجدداً وتصل إلى أربعة ملايين في 2022، ثم ستة ملايين في 2023، وأخيراً وصل إلى أعلى معدل له في 2024 بقيمة سبعة ملايين يورو.

وأسهم فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا في تقدم الفريق ليصبح أغلى نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، متفوقاً على الشارقة الذي كان يعتلي الصدارة، إذ بلغت قيمة «الزعيم» السوقية 39.5 مليون يورو، بينما تراجع الشارقة إلى المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 36.2 مليون يورو.

وأسهمت «الثنائية التاريخية» التي حققها الوصل بحصوله على لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في ارتفاع القيمة السوقية للفريق إلى 34.3 مليون يورو، ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما تراجع الوحدة إلى المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 31.7 مليون يورو.

ولم تقتصر الزيادة في «الإمبراطور» على فابيو ليما، إذ حقق نيكولاس خمينيز أعلى معدل له عبر مسيرته، بارتفاع قيمته السوقية إلى 4.8 مليون يورو، بعدما كانت تبلغ قيمته 4.5 ملايين يورو، والأمر نفسه بالنسبة إلى علي صالح الذي ارتفعت قيمته السوقية من 2.5 مليون يورو إلى ثلاثة ملايين، وهي أعلى قيمة له أيضاً، أما اللاعب الشاب سياكا سيديبي فارتفعت قيمته من 1.5 مليون إلى مليوني يورو.

. نسبة انتقال النجم المغربي إلى اتحاد جدة تبلغ 76%.

. حظوظ إشبيلية في التعاقد مع رحيمي تصل إلى 23%.

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