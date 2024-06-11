تدريبات رياضية وألعاب ترفيهيه بمركز شباب الناصرية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " الناصرية " التابع لفرع شباب العامرية برئاسة رئيس مجلس الإدارة شاكر فايد ومدير المركز خميس عبد العزيز

تدريبات رياضية لرياضة كرة القدم وتدريبات خاصة لحارس المرمي وتدريبات لرياضة الكاراتيه وكرة اليد وألعاب ترفيهيه

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريةبرئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف -محافظ الاسكندرية