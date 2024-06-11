الامارات | جمهور غينيا بيساو يصدم محمد صلاح في الشارع (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه جمهور غينيا بيساو بحالة فرح هستيرية محاولين الاندفاع نحو حافلة المنتخب المصري لتحية نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهتفت: صلاح.. صلاح"، فيما تصدى لهم رجال الشرطة بالعصي للحلول دون وصولهم إلى الحافلة.

وتفاعل صلاح مع الفيديو ونشره عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، مبدياً سعادته بالاستقبال.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير غينيا بيساو استقبلت حافلة المنتخب المصري بشكل هستيري وهتفت لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلة: "صلاح.. صلاح"، فيما يحاول رجال الشرطة الحلول دون وصولهم إلى الحافلة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع غينيا بيساو 1-1 وسجل صلاح هدفاً معززاً رصيد المنتخب المصري إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه غينيا بيساو.