صلاح بشارة القيادة مع ليفربول أمام بيتيس

ياسر رشاد - القاهرة - يقود محمد صلاح نجم ليفربول، تشكيل فريقه الريدز أمام ريال بيتيس الإسباني في مباراة ودية تجمع بينهما ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، خلال معسكرهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرتدي محمد صلاح نجم ليفربول شارة القيادة في المباراة الأولى للريدز تحت قيادة المدرب الجديد، آرني سلوت مدرب الفريق خلفا للألماني يورجن كلوب الذي قرر الرحيل بعد 9 سنوات داخل أسوار الريدز.

صلاح قائد ليفربول

تشكيل ليفربول أمام ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كواانساه، فان دن بيرج، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، هارفي إليوت.

البدلاء: بايتيتش، تشامبرز، فيبليبس، جوردون، دوك، بيك، نالو، مورتون، ياروس، كوماس، بلير، نيوني، ستيفنسون.

ويستعد ليفربول بقوة للموسم الكروي الجديد تحت مدربه سلوت، ويأمل الريدز في العودة لتحقيق البطولات بعد الخروج في الموسم الماضي بموسم صفري دون أي لقب.