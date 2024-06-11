الامارات | الإمارات تحصد 7 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم أمس منتخب الإمارات للمواي تاي مشاركته في بطولة العالم باليونان، بحصوله على 7 ميداليات ملونة، بواقع 4 فضيات و3 برونزيات، ضمن المنافسات التي أقيمت على مدار 10 أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق كل من محمد مرضي في وزن 67 كجم، وتيم سلام في وزن 71 كجم، وعماد يوسف في وزن 81 كجم، وسلامة الجنيبي في وزن 75 كجم، فيما حصد الميداليات البرونزية كل من محمد تويزي في وزن 51 كجم، وخالد مفيد في وزن 86 كجم، والثنائي مريم حسن وسلامة الجنيبي في منافسات الزوجي لبطولة الماي مواي.

ونجح لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني، في تقديم عروض قوية ومستويات لافتة خلال مشوارهم بالبطولة، وتأكيد حضورهم القوي على منصات التتويج في ظل مشاركة نخبة المصنفين الأوائل في العالم، كما أعطت تلك النتائج مؤشراً إيجابياً على جودة خطط وبرامج الاتحاد لتطوير اللعبة وصناعة أجيال واعدة من الأبطال.