منتخب الأردن يضرب السعودية بثنائية في تصفيات آسيا لمونديال 2026

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الأردن فوزا هاما علي نظيره منتخب السعودية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاءت اهداف المباراة عن طريق كل من على محمد لاجامي بالدقيقة 16 لصالح منتخب السعودية، بينما أحرز كل من على علوان، ونور الدين الروايدة في الدقيقتين 27، و45 على التوالي لفريق الأردن.



تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

محمد العويس، ريان حامد – علي لاجامي – علي البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، مختار علي، مصعب الجوير، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان.

بينما جاء تشكيل منتخب الأردن كالتالي:

يزيد أبو ليلى، احسان حداد، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب، محمود مرضي، نور الروابدة، نزار الرشدان، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.