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الفرصة الأخيرة للأحمر.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة مساء اليوم، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة.

ويقام نهائي بطولة دوري كرة السلة بنظام Best of 5، إذ يتوج الفائز بثلاث مباريات باللقب، وتعد هذه الفرصة الأخيرة للأهلي للمنافسة على اللقب، إذ أن نتيجة المواجهات حتى الآن 2-1 لصالح الاتحاد.

وفي حالة فوز الاتحاد السكندري بالمباراة الرابعة اليوم، يحصد اللقب الغائب منذ عام 2020، فيما لا يوجد بديل للأهلي عن الفوز الذي يبقيه في المنافسة، لحسم اللقب في المباراة الخامسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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