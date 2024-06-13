عن كريستيانو رونالدو ويورو 2024 وكيفن دي بروين.. حوار الخليج 365 مع فينجادا

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - نهى خورشيد:

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والمقرر لها خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويعتبر البرتغالى نيلو فينجادا من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، حيت خاض العديد من التجارب في مختلف البلدان العربية والأجنبية، ومن أبرز محطاته التدريبة خلال توليه المهمة الفنية للزمالك وكذلك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كما عمل بمنصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

ولذلك حرص "الخليج 365 " على إجراء حواراً مع فينجادا قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأوروبية حول رأيه عن المنتخب البرتغالي وتوقعه للنسخة الجديدة وكذلك حديثه عن البطولة الأخيرة التي سيشارك بها كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تري من وجهة نظرك النسخة الجديدة من كأس الأمم الأوروبية 2024؟

النسخة الجديدة من اليورو 2024 ستكون الأعلى والأفضل على مستوي البطولات السابقة، فى ظل مشاركة 24 منتخباً وطنياً جميعم يمتلكون لاعبين ذو جودة عالية ورائعة، بالإضافة إلي استضافة ألمانيا للبطولة بالتأكيد سنشاهد ملاعب وتنظيم رائع من دولة تمتلك إمكانيات كبيرة.

من المنتخبات التي ترشحها للتتويج باللقب؟

بالطبع أتوقع منافسة قوية فجميع المنتخبات على مستوي عالى لذلك من الصعب تحديد فريق أفضل من الآخر، هناك 6 فرق رائعة وقد تكون فى القمة ولكن لا أعتقد أن تشهد نسخة اليورو الحالية مفاجأة مثل ما حدث في كأس العالم بقطر 2022 والتي قدم خلالها المنتخب المغربي مستويات رائعة.

ما توقعك لأداء منتخب البرتغال؟ وهل سينجح فى الوصول للأدوار النهائية؟

منتخب البرتغال يمتلك أفضل جيل من اللاعبين على الإطلاق وأعتبره ضمن أفضل 6 منتخبات في هذه البطولة الأوروبية، بالنظر إلى مستوى جميع الفرق، تعتبر البرتغال ضمن الأفضل، وأعتقد أننا بإمكاننا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

ما تقييمك لمستوي كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي؟

رونالدو لاعب رائع ويمكنه تقديم أداء أفضل مما قدمه في كأس العالم الأخيرة، فدائماً ما يُظهر دافعًا كبيرًا وتصميمًا رائعًا وهو ما يفعله في الدوري السعودي حالياً، وأعتقد أنه قادر على تخطي جميع التوقعات وتحقيق إنجاز جديد مع البرتغال.

من النجوم المتوقع ظهورهم بشكل مميز في اليورو 2024؟

مبابي سيعمل على تأكيد مستواه الرائع خلال البطولة وخاصة بعد انضمامه إلى ريال مدريد فاتوقع أن يظهر بشكل مختلف في البطولة الأوروبية، كما اتوقع تألق فودن مع المنتخب الإنجليزي الذي بالتأكيد سيوضح لنا أيضًا سبب قيامه بموسم رائع مع مانشستر سيتي.

كيفن دي بروين أقدر هذا اللاعب كثيرًا أيضًا، فهو من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات العالية.

يمتلك البرتغال الكثير من العناصر المميزة على رأسهم ديوجو كوستا، كما سيقدم أيضًا رافائيل لياو، فيتينيا، رونو فرنانديز وبرناردو سيلفا عروضًا قوية رفقة رونالدو.

هل فكرة ان رونالدو سيخوض اليورو الاخير له في مسيرته سيكون حافز لتحقيق البطولة؟

رونالدو محترف رائع ولا يزال يظهر بمستوى متميز رغم عدم تتويجه بأي بطولة مع النصر السعودي، ويمكنه نقل خبرة رائعة وتحفيز كبير لجميع الفريق، بالطبع ستكون هي النسخة الأخيرة له مع البرتغال لذلك أري أنه سيقاتل من أجل التتويج بها.

ما هي نصيحتك لرونالدو وكتيبة المنتخب البرتغالى؟

أنصح رونالد وزملائه بتقديم كل ما لديهم فى المباريات و يجب أن يكونوا كما هم، فجيمعهما لديهم المعرفة والخبرات الكافية لتقديم أفضل ما يمتلكون.