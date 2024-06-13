يورو 2024.. مبابي يغيب عن تدريب منتخب فرنسا بسبب المرض

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا ان المهاجم الفرنسي ونجم ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي غاب اليوم عن تدريبات المنتخب الفرنسي بسبب المرض الذي الم به ومنعه من خوض التدريبات الجماعية مع زملائه استعدادا لاولى مباريات المنتخب الفرنسي في يورو 2024 .

وتفتتح بطولة يورو 2024 مساء الجمعة بمواجهة المانيا صاحبة الملعب والجمهور مع منتخب اسكتلندا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ بينما سيواجه منتخب فرنسا نظيره النمساوى مساء الاثنين المقبل في اولى مبارياته في البطولة التي ستشهد حمل كيليان مبابي شارة قائد المنتخب الفرنسي للمرة الاولى .

وقالت مصادر طبية داخل المنتخب الفرنسي ان فيروسا هاجم كيليان مبابي خلال معسكر منتخب فرنسا في مدينة بادربورن الألمانية مما ادى الى ارتفاع درجة حرارته ليكون كيليان مبابي هو ثالث فرد داخل المنتخب الفرنسي يصاب بهذا الفيروس بعد نجم الفريق كينجسلي كومان وايضا المدير الفني ديديه ديشامب الا ان حالة كيليان مبابي افضل من زميله كينجسلي كومان الذي تم عزله في غرفته وتبدو حالته تحتاج الى رعاية كبيرة خلال الايام القادمة .

وكشف نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي عن تعرضه هو الاخر لارتفاع في درجة الحرارة قبل عدة ايام لكنه اشار الى تعافيه السريع مؤكدا ان الكل داخل الفريق سيكون جاهزا قبل مباراة النمسا فيما عدا كينجسلي كومان الذي تبدو حالته اكثر خطورة .

يذكر ان فرنسا بعدما تلاقي النمسا ستواجه بولندا و هولندا في المجموعة الرابعة وهي تعول كثيرا على كيليان مبابي لقيادة هجوم الديوك نحو اللقب الاوربي بعدما ابتعد الكأس عن منتخب فرنسا منذ عام 2000 .