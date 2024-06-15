أوروبا 2024: مودريتش لا يُمانع أن تكون كرواتيا "الحصان الأسود"

الرياص - اسماء السيد - برلين: اعتبر لاعب الوسط لوكا مودريتش أن منتخب كرواتيا "لا يُمانع أن يكون الحصان الأسود" في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، على الرغم من تقديم مستوياتٍ أعلى من المتوقّع في البطولات الكبرى الماضية.

وتستهل كرواتيا مشوارها في البطولة القارية بمواجهة إسبانيا السبت في المجموعة الثانية التي تضمّ إيطاليا وألبانيا أيضاً، هادفةً إلى التأهّل من دور المجموعات للمرة الخامسة توالياً في البطولات الكُبرى.

وصلت كرواتيا بقيادة مودريتش إلى نهائي كأس العالم 2018 حيث خسرت أمام فرنسا، وأنهت مشوارها في مونديال 2022 في المركز الثالث.

وعلى الرغم من هذه النجاحات، لا تزال كرواتيا غير مرشّحة للذهاب بعيداً في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، في ظل وجود منتخباتٍ قويةٍ أخرى على غرار المنتخب المضيف، كما فرنسا، إنكلترا والبرتغال.

قال مودريتش (38 عاماً) الذي مدّد عقده لعامٍ جديد مع ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحافي عشية المباراة المقبلة "لا نمانع أن نكون الحصان الأسود".

وتابع "نحن هنا لتحقيق نتيجةٍ كبيرة. أعتقد أننا أظهرنا في السنوات الماضية أننا ننتمي إلى قمّة كرة القدم الأوروبية"، مضيفاً "افتقدنا إلى الخطوة الأخيرة في هذه البطولات لتحقيق نتيجةٍ جيدةٍ حقاً. أتمنى أن نفعل ذلك في هذه البطولة وأن نُحقق شيئاً كبيراً".

يلعب مودريتش الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال للمرة السادسة مطلع الشهر الحالي، بطولته الدولية الكُبرى التاسعة مع كرواتيا.

شارك بدايةً في كأس العالم 2006 في ألمانيا من دون أن يخوض المواجهة الافتتاحية التي خسرتها كرواتيا أمام البرازيل 0 1.

قال "لطالما آمنت بنفسي. لكنني قلت دائماً إنه في حال أعطاني أحدهم قطعة ورق وقال +اكتب ما حققته في مسيرتك+ فسأكون خائفاً من كتابة كل ذلك. لم أتوقّع أن يتحقق كل ذلك".

وأردف "بعد كل هذه الأعوام، ها أنا هنا".

وأقرّ مودريتش بأن مجموعة كرواتيا هي الأصعب قائلاً "لدينا أصعب مجموعة، هذه حقيقة، الكل يقرّ بذلك. لذا، مع إيطاليا وإسبانيا، أعتقد أن البداية مهمّة".