بعد الانتقادات.. محمد صلاح يتحدث عن علاقته بـ نونيز

تحدث جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وقائد الفراعنة محمد صلاح، عن علاقته بـ زميله داروين نونيز في الريدز رغم الانتقادات التي تطاله خلال الفترة الماضية.

وكانت قد أشارت التقارير أن نونيز قد تعرض لكثير من الانتقادات القاسية من محللي وخبراء الكرة الإنجليزية بسبب إهداره فرص محققة في مباريات ليفربول خلال الموسمين الماضيين.

ولكن يرى محمد صلاح أن هناك مميزات رائعة في الأوروجوياني خلال تقرير خاص ظهر الفرعون المصري خلاله مع المركز الإعلامي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتحدث محمد صلاح مع المركز الإعلامي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. عن نونيز، وقال: ” داروين يركض بشكل سريع للغاية، ويستغل المساحات الخالية أفضل استغلال من أجل إحراز الأهداف”.

وتابع: ” دتئمًا أنظاره تتوجه نحوي، لأنه يعلم إنني سأمرر له الكرة في المساحة التي يحتاجها، حيث يمكنه إنهاء الهجمة بشكل مميز داخل الشباك”.

وخاض نونيز في الموسم الماضي مع ليفربول 54 مباراة في 4 بطولات مختلفة وسجل 18 هدفًا وصنع 13 آخرين.