"الأكثر عبر التاريخ".. رقم قياسي لميسي في بطولة كوبا أمريكا بعد المشاركة أمام كندا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية رفقة منتخب بلاده منتخب الأرجنتين، بعد مشاركته في مباراة كندا اليوم، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح ميسي بعد مشاركته في مباراة الأرجنتين أمام كندا اليوم، في الوصول إلى المباراة رقم 35 طوال تاريخه ببطولة كوبا أمريكا، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة، متفوقاً على التشيلي سيرجيو ليفنجستون، الذي كان يتقاسم معه ميسي الصدارة برصيد 34 مباراة، قبل أن يفض ليونيل ميسي الشراكة بينهما.

ويطمح ليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية من البطولة 2021، والتي أقيمت في البرازيل، ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز على حساب أصحاب الأرض المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية، بهدف دون مقابل.

وكان منتخب الأرجنتين تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنتخب الكندي بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في النسخة الحالية من البطولة، في المجموعة الأولى رفقة كلا من "كندا، تشيلي وبيرو".

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