قبل أيام من مواجهة الأهلي.. الزمالك يؤكد: لن نخوض أي مباريات أخرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، تمسك أعضاء مجلس الإدارة بقرارهم بعدم خوض أي مباريات إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول، مهاجمًا ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية.

وفي وقت سابق، انتقد ثروت سويلم قرار نادي الزمالك بعدم خوض أي مباريات، وأنه يثير المشاكل ويهدد المنظومة، موجها رسالة للأبيض قائلاً: "أنت ليس مثل الأهلي لأنك لم تشارك في بطولات مثل الذي شارك الأحمر بها".

وقال سالم، في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "القرار كما هو منذ أول لحظة، المجلس متمسك بالبيان الذي صدر بعد مباراة المصري، ولن نخوض أي مباراة إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول، موقفنا كما هو، وهناك شائعات تخرج بأنه سيكون هناك تراجع، لكن الأمر منتهي تمامًا".

وعن رأيه في تصريحات بعض أعضاء رابطة الأندية، قال المتحدث باسم نادي الزمالك: "نقوم حاليًا بإعداد شكوى في مجلس الإدارة ضد ثروت سويلم، لأن تصريحاته بالأمس مرفوضة، لأن الحديث عندما يخرج من شخص مسؤول يكون فيه نوع من الحيادية ولا يكون في تميز أو تفضيل".

وأضاف: "أنا بصفة شخصية أريد أن أقول لثروت سويلم إنني أكن له كل الاحترام والتقدير، عذر أقبح من ذنب، عندما تبرر خطأ بعذر أسوأ من الخطأ نفسه، فالكلام كان مثيرًا للدهشة لجماهير الكرة المصرية وليس الزمالك فقط".

وتابع: "فكرة أنك تحسم أن فريق خارج المنافسة وآخر داخل المنافسة فهذا ليس مقياس للعدالة، لا يوجد شيء أسمه أنت خارج المنافسة فلا تتحدث، رغم أن الزمالك ما زال داخل المنافسة، وجاء في فترات من بعيد جدًا وكان غير مرشح للبطولات وفاز بها في النهاية، فالمنطق نفسه مرفوض".

وواصل سالم: "لو افترضنا أن الزمالك خارج المنافسة، فالزمالك هو الزمالك، هو نصف مصر ويمتلك جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وأيًا كان مركزه في الدوري المصري فمباريات الأبيض كلها مواجهات كؤوس، هل معنى كلام ثروت سويلم أن الفرق غير المتنافسة ليس لها حقوق؟ هل لو جاء المقاولون العرب أو الداخلية أو طلائع الجيش وتحدثوا سنقول لهم أنتم خارج المنافسة لا تتحدثوا، منطق غريب وغير مفهوم".

وأكمل: "الزمالك خارج المنافسة نتيجة لممارسات تحكيمية وتنظيمة سيئة، كنت أتمنى من ثروت سويلم بدلاً من اتهام الزمالك بأنه يثير المشاكل أو يهدد المنظومة، أن يرد علينا بـ إجابات منطقية على كل اسئلتنا، ماذا عن ترتيب المباريات بلا معيار محدد؟".

وأكد المتحدث: "جاري إعداد شكوى لتقديمها ضد التصريحات التي ذكرت من ثروت سويلم وعدم حياديتها، لا أريد أن أقول يوجد توجيه معين في تصريحاته ولكن هو كلام مرفوض بالكامل".

واختتم أحمد سالم: "فخور جدًا بجمهور نادي الزمالك وجروبات السوشيال ميديا، دعمت قرار مجلس الإدارة، لأن الكرامة أهم بكثير جدًا من المباريات، لأنه عندما تعلم أن هناك ظلم عليك وتتجاوز وتلعب فهذا غير مقبول، وموقف جمهور الزمالك كان مشرفًا جدًا".