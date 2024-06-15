تشكيل قمة إسبانيا وكرواتيا في يورو ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن منتخبا إسبانيا وكرواتيا التشكيل الرسمي للقمة المنتظرة بينهما فى السابعة مساء اليوم، السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024.

ويبدأ منتخب إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: كوكوريلا، ناتشو، لي نورماند، وكارفاخال.

الوسط: فابيان رويز، رودريجو، وبيدري.

الهجوم: ويليامز، موراتا، ويامال.

في المقابل يخوض كرواتيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوزيب ستانيشيتش، جوسيب سوتالو، مارين بونجراتشيتش، جفارديول.

الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش، كوفاسيتش.

الهجوم: لوفرو ماير، أنتي بوديمير، أندري كراماريتش.