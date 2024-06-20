شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، تزامن ذلك مع تشديدات عسكرية فرضتها قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية مدينة جنين ومخيمها، ونفّذت عملية تفتيش واسعة لمنازل عدة، وعبثت في محتوياتها، كما اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين.

