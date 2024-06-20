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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، تزامن ذلك مع تشديدات عسكرية فرضتها قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية مدينة جنين ومخيمها، ونفّذت عملية تفتيش واسعة لمنازل عدة، وعبثت في محتوياتها، كما اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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