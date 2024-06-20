شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أغلى 10 مدن للوافدين والمعيشة على مستوى العالم في عام 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظت هونج كونج بمكانتها باعتبارها أغلى مدينة في العالم بالنسبة للوافدين في عام 2024، كما عادت هونج كونج كأكبر المراكز المالية في آسيا مرة أخرى إلى المراكز الأولى باعتبارها المدينة الأكثر تكلفة بالنسبة للعمال الدوليين الذين يعيشون فيها. وتم تصنيفها كأغلى مدينة للحياة فيها فيما يخص المغتربين تليها في ذلك سنغافورة ومن ثم زيورخ وفقًا لتصنيف ميرسر لتكلفة المعيشة للمدن لعام 2024، بحسب ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وحصلت المدن السويسرية: زيورخ وجنيف وبازل وبرن على أربعة من أصل 10 مراكز في تراتيب المدن بينما حلت مدينة نيويورك الأمريكية في المرتبة السابعة بين ترتيب المدن دوليًا.

ولم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغيير في الترتيب عن العام السابق إلا حالة مدينة واحدة وهي العاصمة البريطانية لندن التي ارتفعت في ترتيبها تسعة مراكز من المركز 17 إلى المركز الثامن. أغلى 10 مدن للوافدين في العالم جاء ترتيب المدن: هونج كونج وسنغافورة وزيوريخ وجنيف وبازل وبرن (سويسرا) ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة ولندن بالمملكة المتحدة وناسو في جزر البهاما ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: سوق العقارات في هونج كونج الأكثر مبالغة بالأسعار حول العالم

وقارن الاستطلاع تكاليف أكثر من 200 عنصر في كل مدينة من المدن الـ 226 التي شملتها الدراسة بما في ذلك أسعار السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه. نيويوك .. مدينة معيارية تم استخدام مدينة نيويورك كمعيار وتم قياس تقلبات العملة مقابل الدولار الأمريكي. بينما كانت المدن في نيجيريا وباكستان وقيرغيزستان هي المدن الأقل تكلفة للمعيشة. كما تراجعت لاجوس وأبوجا في نيجيريا 178 و86 مركزا على التوالي لتحتلا المركزين 225 و226. أسواق الإسكان حول العالم وقال تقرير ميرسر إن ارتفاع معدلات التضخم وتزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

اقرأ أيضاً: قطاع العقار العالمي يفوق سوق الأسهم ويبلغ 379.7 تريليون دولار

وقد أبرزت إيفون ترابر المحللة في شركة ميرسر :أن ”تكاليف المعيشة المرتفعة قد تدفع المكلفين إلى تعديل أسلوب حياتهم أو تقليص الإنفاق التقديري أو حتى النضال من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وبصرف النظر عن ناسو في جزر البهاما، سجلت جميع المدن الأخرى في المراكز العشرة الأولى ارتفاعًا في تكاليف السكن اعتبارًا من عام 2023 مع قفزة في الأسعار بنسبة 8% في هونج كونج وسنغافورة و7٪ في مدينة نيويورك و6٪ في زيوريخ. تقلبات التكاليف وقال التقرير: ”بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلبات في هذه التكلفة حول العالم مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن”.

وارتفعت الأسعار أيضًا بسبب فشل المعروض من المساكن في مواكبة الطلب. واعتبر محللو ميرسر بأنه يمكن أن تشكل هذه التكاليف تحديًا خاصًا في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع أو ذات الأراضي المحدودة المتاحة للتنمية. فيما أشار التقرير إلى أن عوامل أخرى، مثل تكاليف البناء وأسعار الأراضي يمكن أن تؤثر أيضًا على القدرة على تحمل تكاليف السكن مضيفًا أن هذا من شأنه أن يترك للموظفين دخلًا أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى.