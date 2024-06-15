مدرب برايتون الجديد أصغر من 6 لاعبين بالفريق.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برايتون تعيين الألماني، فابيان هورزلر، مدربا للفريق خلفا لدي زيربي حتى عام 2027.

وأصبح المدير الفني الألماني أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 31 عاما.

ويعد الألماني فابيان هورزلر أصغر من 6 لاعبين في فريق برايتون.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر سنا من مدرب برايتون الجديد كالتالي:

1. جيمس ميلنر - 38 عاما

2. باسكال جروس - 33 عاما

3. داني ويلبيك - 33 عاما

4. جايسن ستيل - 33 عاما

5. لويس دانك - 32 عاما

6. جويل فيلتمان - 32 عاما

اقرأ ايضًا:

بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟

مشجعة كأس العالم 2022 تلفت الأنظار من جديد مباراة إسبانيا وكرواتيا (صور)