إسبانيا تقسو على كرواتيا في أولى مبارياتها بيورو 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إسبانيا وكرواتيا التي أقيمت اليوم السبت، في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب إسبانيا على نظيره كرواتيا بنتيجة 3-0 على الاستاد الأولمبي برلين.

أبرز أحداث لقاء إسبانيا وكرواتيا

سجل هدف إسبانيا الأول، ألفارو موراتا في الدقيقة 29.

سجل هدف إسبانيا الثاني، فابيان رويز في الدقيقة 32.

سجل هدف إسبانيا الثالث، داني كرفاخال في الدقيقة 45+3.

هدف ملغي لكرواتيا بداعي التسلل في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز تصدر إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وفي انتظار لقاء إيطاليا والمجر.

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