شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى الزمالك يخضعون لفحوصات طبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع خماسى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شيكابالا، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، أحمد عاطف وأحمد فتوح لفحوصات طبية غدا الأحد؛ بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها وأبعدتهم عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

ويعانى شيكابالا من إصابة في العضلة والأمامية،بينما يشكو أحمد فتوح من إصابة على مستوى الكاحل وتعرض أحمد عاطف لكدمة في الركبة، بينما أُصيب مهاب ياسر في وجه القدم ويعانى مصطفى الزنارى من إصابة في العضلة الخلفية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا تقدم فى بداية اللقاء عن طريق أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 26، ثم تعادل عبد الله السعيد للزمالك فى الدقيقة 79، وسجل إبراهيما نداى هدف الفوز فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.