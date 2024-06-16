يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة نظيره إسبانيا، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وينافس منتخبا إيطاليا وإسبانيا في المجموعة الثانية ضمن بطولة يورو 2024، رفقة منتخبا كرواتيا وألبانيا.

وافتتح منتخب إيطاليا حامل لقب اليورو مشواره في النسخة الحالية، بالفوز على ألبانيا بهدفين مقابل هدف، فيما اكتسحت إسبانيا نظيرتها كوراتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للبطولة.

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ويتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني بنفس العدد من النقاط، حيث يخوضا مواجهة الجولة الثانية لفض الاشتباك على الصدارة.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024

يلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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ترتيب مجموعة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024

1- منتخب إيطاليا – 3 نقاط

2- منتخب إسبانيا – 3 نقاط

3- منتخب ألبانيا – بلا نقاط

4- منتخب كرواتيا – بلا نقاط